إجماع غربي على محاسبة روسيا على تصرفاتها في أوكرانيا

وصف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أوكرانيا بمسرح الجريمة، وذلك عقب زيارته مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال إن ما شاهده في المدينة من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ودعا إلى اختراق ضباب الحرب من أجل الوصول إلى الحقيقة.

من جهة أخرى، طالب الرئيس البولندي آندريه دودا خلال زيارته إلى كييف بضرورة تقديم من ارتكبوا الجرائم في بوتشا خاصة وأوكرانيا عامة للعدالة.

أما سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ فقد أشار إلى أن تقريرًا أوليًا لبعثة خبراء شكلتها المنظمة وثق أعمال لا إنسانية ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

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