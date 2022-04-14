ليبيا نيوز

اتفاق روسي أوكراني على فتح 9 ممرات إنسانية

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك عن اتفاق بلادها مع روسيا على فتح 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، بدءًا من 14 أبريل.

وقالت إن عمليات الإجلاء ستشمل إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة باستخدام السيارات الخاصة.

وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أن المسارات الأخرى ستكون من برديانسك وتوكماك وإنرهودار.

وأوضحت أن فتح مسارات في منطقة لوجانسك شرق البلاد سيكون مرهونًا بوقف القوات الروسية قصفها المتواصل.

من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، عن إجلاء 1,567 شخصًا من مدن البلاد عبر ممرات إنسانية في 13 أبريل، مقارنة بـ 2,671 تم إجلاؤهم في 12 أبريل.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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