اتفاق روسي أوكراني على فتح 9 ممرات إنسانية

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك عن اتفاق بلادها مع روسيا على فتح 9 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين، بدءًا من 14 أبريل.

وقالت إن عمليات الإجلاء ستشمل إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة باستخدام السيارات الخاصة.

وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أن المسارات الأخرى ستكون من برديانسك وتوكماك وإنرهودار.

وأوضحت أن فتح مسارات في منطقة لوجانسك شرق البلاد سيكون مرهونًا بوقف القوات الروسية قصفها المتواصل.

من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشينكو، عن إجلاء 1,567 شخصًا من مدن البلاد عبر ممرات إنسانية في 13 أبريل، مقارنة بـ 2,671 تم إجلاؤهم في 12 أبريل.

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