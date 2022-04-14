الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الدول الفقيرة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الدول الفقيرة وذات الاقتصادات الهشة، ستواجه تبعات اقتصادية جسيمة بسبب تزامن أزمات الغذاء والطاقة والتمويل الناجمة عن تعطل الإمدادات نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وأشار غوتيريش إلى أن تقريرًا أعده فريق الأزمة الذي شكله بعد فترة وجيزة من بدء الحرب ، أكد مواجهة العالم لعاصفة تهدد بتدمير اقتصادات العديد من الدول النامية.

وأضاف إن 1,7 مليار نسمة، ثلثهم يعيش بالفعل في فقر، أصبحوا معرضين بشكل كبير لتعطل وصول الغذاء والطاقة والتمويل بما يزيد نسب الفقر والجوع.

وأشار إلى أن 36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في الحصول على أكثر من نصف ما تستورده من القمح.

واختتم غوتيريش كلامه باستبعاد احتمال توقف إطلاق النار في أوكرانيا لأسباب إنسانية.

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