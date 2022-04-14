اتهامات متبادلة بين ماكرون ولوبان قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

واصل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون هجومه على منافسته مارين لوبان، وقال إن نواياها الاستبدادية بدأت بالظهور بعدما منعت فريقًا من المراسلين على حضور عرض خاص بها، وأشار إلى أنه لا يستبعد إعادتها لعقوبة الإعدام.

وأضاف أن الوجه الحقيقي لليمين المتطرف الذي لا يحترم الإطار الدستوري، والحريات واستقلال الصحافة عاد للظهور.

من جانبها، ردت لوبان على ادعاءات منافسها وقالت إن الفريق كان فريقًا ترفيهيًا وليس صحافيًا، مؤكدة حقها في اختيار من يحضر مؤتمراتها الصحفية.

وأشارت إلى أن ماكرون يظهر ضعفه من خلال هذه التصريحات، وقالت إنه ليس في وضع يسمح له بإعطاء دروس حول كيفية التعامل مع الصحافة، في إشارة إلى علاقة ماكرون السيئة مع الصحافة في ولايته.

يذكر أن ماكرون ولوبان ترشحا للمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستحدد نتائجها رئيس فرنسا الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا