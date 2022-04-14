ارتفاع ضحايا الفيضانات في جنوب أفريقيا.. والرئيس يزور المناطق المنكوبة

ارتفع عدد قتلى الفيضانات المدمرة التي شهدتها مقاطعة كوازولو ناتال الواقعة على الساحل الشرقي في جنوب أفريقيا إلى 306، فيما جرفت الطرق وعطلت الشحن في أحد أكثر موانئ أفريقيا ازدحاما.

وعبّر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا عن حزنه، وتعهد خلال زيارته المنطقة المنكوبة، بمساعدة جميع الضحايا.

وقام رامابوسا بزيارة عائلات الضحايا في مقاطعة كوازولو ناتال المنكوبة، والتي دمرت الفيضانات والانهيارات الطينية العديد من المنازل فيها، معربًا عن حزنه العميق لهذه المأساة.

وأكد بيان صادر عن إدارة الحكم التعاوني في المنطقة عودة بعض الخدمات الكهرباء والمياه وإزالة النفايات إلى بعض المناطق.

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