ليبيا نيوز

رئيس ساحل العاج يوافق على استقالة الحكومة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قبوله استقالة رئيس الوزراء باتريك أتشي وحكومته التي قدمت في 13 أبريل.

وقال إنه سيعلن عن التعيينات الجديدة في الأسبوع القادم، مؤكدًا رغبته في خفض عدد الوزراء من 41 إلى 30 وزير.

وبرر قرار تقليص عدد الوزراء برغبته في جعل الحكومة أكثر فاعلية وتوافقًا مع الأجواء الاقتصادية العالمية، وأكد ضرورة خفض إنفاق الدولة والتركيز على زيادة المرونة الاجتماعية والأمنية.

يذكر أن الرئيس الحسن وتارا لم يكشف عن المناصب الوزارية التي سيقوم بإلغائها.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك