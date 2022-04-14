الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يحدد مواعيد مباريات النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا،

طرابلس 14 ابريل 2022م ( وال ) حدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” مواعيد مباريات النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، عقب تأهل 4 أندية الى المربع الذهبي.

وستكون مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب ” الإتحاد “، يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب يوم الأربعاء 4 مايو على ملعب ” سانتياجو برنابيو “.

في حين ستكون مباراة الذهاب بين فيا ريال وليفربول على ملعب ” أنفيلد ” يوم 27 أبريل الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء 3 مايو على ملعب ” لاسيراميكا “.

يذكر أن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم سيكون على ملعب ” فرنسا ” في العاصمة باريس، يوم 28 مايو.