ليبيا نيوز

الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يحدد مواعيد مباريات النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا،

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 ابريل 2022م ( وال ) حدد  الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ”  مواعيد مباريات النصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، عقب تأهل  4 أندية  الى المربع الذهبي.

وستكون مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب ” الإتحاد “، يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب يوم الأربعاء 4 مايو على ملعب ” سانتياجو برنابيو “.

في حين ستكون مباراة الذهاب بين فيا ريال وليفربول على ملعب ” أنفيلد ” يوم 27 أبريل الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء 3 مايو على ملعب ” لاسيراميكا “.

يذكر أن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم سيكون على ملعب ” فرنسا ” في العاصمة باريس، يوم 28 مايو.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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