البعثة الأممية في ليبيا تدعوا للأفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا

طرابلس 14 أبريل 2022 (وال)- دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا.

جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة اليوم الخميس؛ رحبت من خلاله بالإفراج مؤخرًا عن كل من الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات فيصل قرقاب، ورئيس الاتحاد العام للطلاب محمد القبلاوي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا منصور عاطي، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة.

كما طالبت البعثة في بيانها بأن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون، بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال