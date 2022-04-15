القائم بأعمال سفارة فلسطين يُشيد بموقف المنتخب الليبي للمُبارزة

طرابلس 14 أبريل 2022 (وال)- عبّر القائم بأعمال السفارة الفلسطينية لدى ليبيا محمد رحال، عن بالغ شكره وتقديره لموقف المنتخب الليبي للمبارزة، الذي رفضه مواجهة المنتخب العدو الصهيوني في نهائي بطولة العالم المقامة في دبي.

واكد رحال أن هذا الموقف يدل على أن فلسطين لازالت هى القضية الأولى لدى العرب والمسلمين، وأن ما قام به أعضاء المنتخب الليبي هو فخر واعتزاز لكل فلسطين بأن فلسطين تبقى حاضرة في قلوب وعيون ليبيا حكومة وشعبًا، وأنه ليس بغريب على شعب ليبيا ودولته دعمها لفلسطين والحق الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جهته، قال أعضاء الفريق الليبي للمبارزة إن “فلسطين هي قضيتنا الأولى، ولن نتخلى عن دعمنا للشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وتحرير بلاده”.

وأكدوا أنه بالرغم من العقوبات التى ستنتج عن انسحابهم من مواجهة منتخب المحتل، كتخفيض تصنيفهم الدورى أو الحرمان من اللعب في المباريات الدولية لمدة عامين لن يثنيهم عن دعم فلسطين وشعبها، وأن التطبيع مع دولة الاحتلال سواء باللعب معه في المباريات الدولية أو غيرها من وسائل التطبيع الأخرى لن تمر علي ليبيا وشعبها.

وكان القائم بالأعمال الفلسطيني وكادر السفارة ومجلس الجالية وأبناء الجالية الفلسطينية، في استقبال المنتخب الليبي للمبارزة أثناء وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي حاملين الورود وأعلام فلسطين. (وال)

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