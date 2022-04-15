زيارة مرتقبة لوزيرة الداخلية الإيطالية إلى ليبيا في مايو المقبل

روما 14 أبريل 2022 (وال)- تزور وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي في مايو المقبل؛ ليبيا وتونس مع المفوضة الأوروبية إيلفا جوهانسون؛ حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت لامورغيزي في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي، إن “ليبيا وتونس هما اليوم الدولتان الرئيسيتان التي نشأت منهما تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط “.

وأضافت “لقد اتفقت مع مفوض الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي جوهانسون على القيام بزيارة مشتركة قريبا في مايو أيضا لتنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية”. (وال)

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