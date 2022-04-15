وزارة المالية تحيل (6) مليار دولار إلى حسابها بالمصرف المركزي لتغطية الانفاق الحكومي والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة .

طرابلس 14 ابريل 2022 (وال) – أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس عن تحويل ( 6 ) مليار دولار إلى حسابها بمصرف ليبيا المركزي من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط .

وأوضحت الوزارة في بيان لها هذا المبلغ هو لتغطية الإنفاق الحكومي والمتمثل في الأجور والمرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة والمعاشات الأساسية ونفقات دعم المحروقات واعمال النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية والعاجلة والعلاج بالداخل والخارج بما يكفل خدمة المواطنين ويغطي كامل ربوع ليبيا.

وأكدت وزارة المالية أن ذلك يأتي تتويجا للجهود المبذولة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط .

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