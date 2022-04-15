رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد سير العمل بوزارة التعليم العالي.

طرابلس 14 أبريل 2022م (وال) – قام رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” ظهر اليوم الخميس بزيارة الى ديوان وزارة التعليم العالي وذلك لمتابعة سير العمل بها .

وعقد ” الدبيبة ” اجتماع مع عدد من رؤساء الجامعات عبر دائرة الاتصال التقني ، بحضور وزير التعليم العالي ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية ، ومديري الإدارات بالوزارة.

وأستمع رئيس الحكومة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمة وكذلك التطورات الحاصلة بمشاريع برنامج عودة الحياة الواقعة بالجامعات وما ينقصها لاستكمال المركبات الجامعية ،و أعمال الصيانة ، إلى جانب استحقاقات أعضاء هيئة التدريس المتعثرة.

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