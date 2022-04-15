الدفاع الروسية تؤكد غرق السفينة الحربية الرئيسية في أسطولها بالبحر الأسود

أكدت روسيا عبر وزارة الدفاع الروسية، أن الطراد الحربي “موسكفا” الذي يعد السفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، قد غرق -الخميس- فيما أفادت أوكرانيا أن قواتها استهدفته بضربة صاروخية، بالمقابل قالت موسكو إن الحادثة نتجت عن انفجار ذخائر على متن الطراد.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن “موسكفا” غرق أثناء محاولة قطره إلى الميناء في طقس عاصف- وفقاً لما نقلته وكالات أنباء روسية- وتمثل خسارة الطراد ضربة جديدة للعمليات الحربية الروسية في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تتزامن مع تواصل القوات البحرية الروسية قصفها للمدن الأوكرانية على البحر الأسود، بعد ما يقارب الشهرين منذ بدء الهجوم الروسي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية -في وقت سابق- عن إخلاء أكثر من 500 بحار كانوا على متن الطراد الذي يعود لعهد الاتحاد السوفيتي بعد انفجار الذخائر.

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