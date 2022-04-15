إدارة العمليات الأمنية تختتم دورتها التخصصية في مجالات الاقتحام والاسعافات الأولية.

طرابلس 14 ابريل 2022م ( وال ) – أختتمت الإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الخميس أربعة دورات تخصصية في مجالات ” الإقتحامات – و الإسعافات الأولية وقيادة المركبات المدرعة – و الإسعافات الأولية المتقدمة ” بالتعاون مع خبراء تدريب.

ووفقا لما نشره المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية فان الدورات – التي أقيمت في معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية – استهدفت عدد 50 عضواً من منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وحضر حفل الاختتام نائب مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء “علي عبدالقادر ” ومدير معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية رائد “ربيع مروان” وعدد من الضباط.

وتخلل حفل الإختتام عرض مرئي يوضح كافة التدريبات التي تلقاها المتدربين ، كما تم منح شهائد للمتدربين وذلك لإتمامهم البرنامج التدريبي بنجاح.

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