روسيا تعلن سيطرتها على مصنع إيليتش للحديد والصلب، وتتوعد كييف بالمزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على مصنع إيليتش للحديد والصلب الواقع في مدينة ماريوبول المحاصرة، والذي كان يتحصن فيه عدد من الجنود الأوكرانيين.

كما أكدت إصابتها هدفًا عسكريًا قرب العاصمة كييف بصواريخ كروز أطلقتها خلال الليل، وتوعدت بمزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية.

وكانت روسيا قد أعلنت في 13 أبريل الجاري استسلام 1,026 جنديًا أوكرانيًا بالقرب من مصنع إيليتش في ماريوبول المحاصرة منذ أكثر من 40 يومًا.

يذكر أن مدينة ماريوبول شهدت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قتالاً عنيفًا أدى إلى تدمير المدينة بشكل كبير.

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