فرنسا تستعد لإعادة سفارتها إلى كييف

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان استعداد بلاده لإعادة السفارة الفرنسية إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الوزير الفرنسي: إنه أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أبلغه فيه بقرار فرنسا بإعادة السفارة إلى العاصمة بعد انسحاب القوات الروسية من الشمال.

وكانت فرنسا قد نقلت سفارتها إلى مدينة لفيف غرب البلاد في بداية مارس الماضي، بعد تدهور الأوضاع الميدانية في العاصمة الأوكرانية كييف.

يُذكر أن العاصمة الأوكرانية شهدت، خلال الأيام الماضية، تدفق عدد من السياسيين الأوروبيين الذين قاموا بجولة فيها بعد تراجع القوات الروسية من حولها.

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