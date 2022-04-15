كوريا الجنوبية تقرر رفع معظم قيود كورونا في هذا التاريخ

أكدت كوريا الجنوبية استعدادها لرفع معظم القيود المتعلقة بفيروس كورونا بدءًا من 18 أبريل الجاري، وذلك بعد تراجع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد.

وقال رئيس الوزراء كيم بو كيون، خلال اجتماع بشأن التعامل مع الفيروس التاجي: الحكومة قررت إلغاء حظر التجول الذي يبدأ في منتصف الليل ويشمل المطاعم وعدد من الأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى إلغاء القيود على التجمعات، والسماح بتجمع أكثر من 10 أشخاص.

وأشار كيم بو كيون إلى أن وضع الكمامة سيظل إلزاميًا في الأماكن المغلقة لفترات طويلة، في حين ستعيد الحكومة النظر في مسألة وضع الكمامة في الخارج.

جاء قرار الحكومة بعد انخفاض عدد الإصابات إلى أقل من 150 ألف إصابة يومية في 14 أبريل.

يذكر أن كوريا الجنوبية عرفت في شهر مارس الماضي زيادة كبيرة بعدد الإصابات بكورونا، حيث وصل عدد الإصابات اليومية في منتصف مارس إلى أكثر من 620 ألف إصابة يومية.

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