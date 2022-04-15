منظمة الصحة العالمية: أكثر من نصف مليار شخص أصيب بكورونا منذ نهاية 2019

جنيف 15 أبريل 2022 ( وال – قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بشكل مؤكد بفيروس كورونا بلغ أكثر من 500 مليون شخص.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) ان من بينهم 19ر6 مليون وفاة تم إبلاغ المنظمة بها، وفقا للمنظمة.

واوضحت المنظمة ان منذ ظهور فيروس كورونا في نهاية عام 2019، فإن غالبية الإصابات المسجلة كانت في أوروبا(5ر206 مليون شخص) وفي أمريكا (7ر151 مليون).

ومن ناحية أخرى، فإن أفريقيا أحصت فقط حوالي 2 % من إجمالي الحالات عالميا.

ومع ذلك، تشتبه منظمة الصحة العالمية في أن هناك عدد كبير من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها في هذه القارة.

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