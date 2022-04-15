جنوب أفريقيا تخصص ملايين الدولارات لمساعدة المتضررين من الفيضانات

قال وزير المالية في جنوب أفريقيا إينوك جودونجوانا إن الحكومة قررت تخصيص ملايين الدولارات لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي ضربت الساحل الشرقي.

وأشار إلى أن العديد من سكان مقاطعة كوازولو ناتال فقدوا منازلهم بعدما جرفتها مياه الفيضانات التي حدثت بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال إينوك جوجونجوانا إن الفيضانات ألحقت أضرارًا كبيرًا بالبنية التحتية في المنقطة، وحرمت المواطنين من الوصول إلى خدمات المياه والكهرباء.

وأكدّ تخصيص الحكومة لأكثر من 68 مليون دولار للمساعدات الإغاثية العاجلة للسكان الذين فقدوا مقومات الحياة.

من جانبها، قدّرت حكومة جنوب أفريقيا الأضرار بمئات الملايين من الدولارات، وقالت إنها ستعمل على حصر الأضرار بواسطة المختصين؛ تمهيدًا لإعادة الإعمار.

يذكر أن الفيضانات التي ضربت الساحل الشرقي في جنوب أفريقيا أودت بحياة أكثر من 341 شخصًا حتى الآن.

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