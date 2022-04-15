رواد فضاء صينيون يستعدون للعودة إلى الأرض

بكين 15أبريل 2022 ( وال ) – يستعد ثلاثة رواد فضاء صينيون على متن محطة الفضاء الصينية “تيانجونج” لرحلة العودة إلى الأرض، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام حكومية اليوم.

ولم يضع برنامج الفضاء الصيني وقتا محددا اليوم الجمعة، ولكن يتوقع خبراء أجانب أن يكون الهبوط صباح يوم غد السبت.

وقضى طاقم المركبة “شنتشو 13” ستة أشهر، وهي مدة أطول من المدة التي قضاها فريق رواد الفضاء الصيني الآخر الذي كان قبلهم- وتقريبا فإن المدة التي قضوها ضعف الرقم القياسي الصيني السابق المسجل العام الماضي.

ومن المقرر أن تهبط الكبسولة التي تقل رائدة الفضاء وانج يابينج وزميليها تشاي تشيجانج و يي جوانجفو على الأرض في منطقة هبوط دونجفنج بصحراء جوبي في منغوليا الداخلية.

وخلال الوقت الذي قضوه في الفضاء، نفذ رواد الفضاء الثلاثة عمليتي سير في الفضاء، وأجروا سلسلة كاملة من التجارب العلمية وأعدوا للتوسعة الإضافية لمحطة الفضاء المعروفة باسم “تيانجونج” (القصر السماوي).

وكان الرواد الثلاثة قد انطلقوا في مهمتهم الحالية في 16 أكتوبر الماضي.

( وال )