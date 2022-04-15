روسيا تستهدف العاصمة كييف بصواريخ كروز

أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذها ضربات بصواريخ كروز، فجر 15 أبريل، على أطراف العاصمة كييف، أصابت من خلالها مصنع “فيزار” لصناعة وتصليح الصواريخ، بما فيها الصواريخ المضادة للسفن.

وتوعدت موسكو بمزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية، ردًا على أي هجمات أوكرانية على أهداف روسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أيضًا إلى أن قواتها أسقطت طائرة مروحية أوكرانية من طراز مي-8 ، ومقاتلة من طراز سوخوي-27، بالإضافة إلى قضائها على مجموعة تضم حوالي 30 مرتزقًا بولنديًا، بحسب تعبيرها.

كما أكدت الوزارة سيطرت قواتها بشكل كامل على مصنع إيليتش للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة منذ أسابيع.

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