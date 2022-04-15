تحذير أممي من تعرض حياة أصحاب الهمم في أوكرانيا للخطر

حذرت لجنة حقوق ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أصحاب الهمم.

وقالت إن حياة أكثر من 2,7 مليون شخص من أصحاب الهمم معرضة للخطر، مؤكدة وجود تقارير تتحدث عن بقاء الكثير منهم تحت الحصار أو دون رعاية صحية.

وأشارت اللجنة المكونة من خبراء مستقلين في بيان صحافي إلى انزعاجها من المصير المجهول لأصحاب الهمم في أوكرانيا.

وأوضحت أن الكثيرين منهم باتوا عاجزين عن التصرف أو التنقل في محيطهم أو العثور على الملاجئ والأماكن الآمنة بعدما انقطعت الاتصالات وشبكات الدعم عنهم بسبب الحرب.

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