ليبيا نيوز

وزير الاقتصاد والتجارة المكلف يقوم بجولة تفقدية بالسوق الرئيسي للخضروات والفواكه بجنزور .

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  15 ابريل    2022  م ( وال )  –  قام وزير الاقتصاد و التجارة المكلف  “علي العابد ” فجر اليوم الجمعة  بزيارة تفقدية لسوق الخضروات والفواكه المركزي بجنزور .

 وخلال هذه  الزيارة  اطلع  الوزير على سير العمل بالسوق وأيضاً انسياب تداول السلع بانتظام .

       وفي كلمة القاها بالمناسبة   طمئن ” العابد ”  العاملين بالسوق بدعم حكومة الوحدة الوطنية لتطوير كافة  الأسواق المركزية للسلع و الخضروات وتداولها لكي توفر السلع  للمواطن بجودة عالية و بسعر في متناول الجميع.

  كما طمئن وزير الاقتصاد  المكلف في ختام زيارته للسوق المواطنين بتوفر السلع بوفرة وأن الأسعار في متناول الجميع .

     وعن  سوق الخضروات والفواكه المركزي بجنزور  قال  “العابد”  إن هذه السوق تغطي جميع الأسواق في البلاد  فهي سوق لتجارة الجملة ، مشيرا الى التزام السوق بالأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة. 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك