وزير الاقتصاد والتجارة المكلف يقوم بجولة تفقدية بالسوق الرئيسي للخضروات والفواكه بجنزور .

طرابلس 15 ابريل 2022 م ( وال ) – قام وزير الاقتصاد و التجارة المكلف “علي العابد ” فجر اليوم الجمعة بزيارة تفقدية لسوق الخضروات والفواكه المركزي بجنزور .

وخلال هذه الزيارة اطلع الوزير على سير العمل بالسوق وأيضاً انسياب تداول السلع بانتظام .

وفي كلمة القاها بالمناسبة طمئن ” العابد ” العاملين بالسوق بدعم حكومة الوحدة الوطنية لتطوير كافة الأسواق المركزية للسلع و الخضروات وتداولها لكي توفر السلع للمواطن بجودة عالية و بسعر في متناول الجميع.

كما طمئن وزير الاقتصاد المكلف في ختام زيارته للسوق المواطنين بتوفر السلع بوفرة وأن الأسعار في متناول الجميع .

وعن سوق الخضروات والفواكه المركزي بجنزور قال “العابد” إن هذه السوق تغطي جميع الأسواق في البلاد فهي سوق لتجارة الجملة ، مشيرا الى التزام السوق بالأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة.