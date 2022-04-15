استمرار عمليات إجلاء المدنيين وتبادل الأسرى في أوكرانيا

أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إجلاء 2,557 مدنيًا من مختلف مناطق أوكرانيا في 14 أبريل الجاري، عبر 9 ممرات إنسانية تم الاتفاق عليها مع روسيا.

وأشارت فيريشتشوك إلى أن الرقم يشمل إجلاء 289 مدنيًا من مدينة ماريوبول المحاصرة، غادروا المدينة من خلال وسائط نقل خاصة بهم.

من جهة أخرى، قالت المسؤولة الأوكرانية إن 30 أوكرانيًا عادوا إلى بلادهم في إطار اتفاق مع الجانب الروسي على عملية تبادل للأسرى، وأشارت إلى أن الأوكرانيين المحررين هم 5 ضباط، 17 جنديًا بالإضافة إلى 8 مدنيين.

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