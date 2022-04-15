صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته للنمو العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن صندوق النقد الدولي خفض تقديراته للنمو العالمي خلال العام الحالي والقادم؛ بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأشارت إلى أن العالم يمر بفترة خطيرة جدًا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على الاقتصادات الهشة، وسيزيد الضغط عليها.

وقالت جورجيفا، في كلمة استباقية قبيل إعلان التوقعات الجديدة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع المقبل، إن خفض التوقعات يشمل 143 اقتصادًا تمثّل 86% من الناتج الاقتصادي العالمي.

وأوضحت مديرة الصندوق أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستعكس نظامًا عالميًا تأثر بشدة، وحذرت من خطر جديد يتمثّل في تجزئة الاقتصاد العالمي إلى تكتلات جيوسياسية، مع اختلاف معايير التجارة والتكنولوجيا وأنظمة الدفع والعملات الاحتياطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا