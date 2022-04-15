طلاب الجامعات في فرنسا يرفضون مرشحا الرئاسة

عبر طلاب الجامعات في فرنسا عن خيبة أملهم بوصول ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

واحتشد المئات من طلاب الجامعات أمام جامعة السوربون الشهيرة في باريس مرددين هتاف: “لا ماكرون ولا لوبان”، في إشارة إلى رفضهم الخيارين المطروحين أمامهم.

وقال بعض الطلاب إنهم سئموا من الاضطرار للتصويت للمرشح الأقل سوءا، وأبدوا رغبتهم في الامتناع عن التصويت على إعطاء أصواتهم لماكرون بهدف منع لوبان من الفوز بالرئاسة.

يُذكر أن هذه الاحتجاجات سلطت الضوء على عدم قدرة ماكرون على الاعتماد على الرفض الجماعي بين الناخبين لليمين المتطرف لكسب أصوات إضافية، خاصة مع وجود انتقادات كبيرة لسياسته في ولايته الأولى.

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