مخاوف روسية من أن يؤدي انسحاب الشركات الغربية إلى تراجع الواردات

قال المساعد بالكرملين الروسي مكسيم أوريشكين إن الواردات الروسية سجلت تراجعًا حادًا في مارس الماضي؛ بسبب انسحاب عدد من الشركات الغربية من البلاد والقيود اللوجستية.

وتوقع أوريشكين أن يصل الانخفاض في الواردات الروسية إلى عشرات في المائة وفقًا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية، مضيفًا أن فائض حساب المعاملات الجارية الروسي من المتوقع أن يتجاوز مائتي مليار دولار هذا العام .

ورجحت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، من جهة أخرى، تخلف موسكو عن سداد ديونها بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها بالروبل عوضًا عن الدولار، مما يهدد باستبعادها من النظام المالي الغربي.

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