ليبيا نيوز

مخاوف روسية من أن يؤدي انسحاب الشركات الغربية إلى تراجع الواردات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المساعد بالكرملين الروسي مكسيم أوريشكين إن الواردات الروسية سجلت تراجعًا حادًا في مارس الماضي؛ بسبب انسحاب عدد من الشركات الغربية من البلاد والقيود اللوجستية.

وتوقع أوريشكين أن يصل الانخفاض في الواردات الروسية إلى عشرات في المائة وفقًا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية، مضيفًا أن فائض حساب المعاملات الجارية الروسي من المتوقع أن يتجاوز مائتي مليار دولار هذا العام .

ورجحت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، من جهة أخرى، تخلف موسكو عن سداد ديونها بعد أن حاولت دفع مستحقات سنداتها بالروبل عوضًا عن الدولار، مما يهدد باستبعادها من النظام المالي الغربي.

 

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قناة 218 الليبية

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