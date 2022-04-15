روسيا تحذر أميركا من استمرار دعمها لأوكرانيا

حذرت روسيا الولايات المتحدة من “عواقب لا يمكن التنبؤ بها” إذا استمرت واشنطن في تسليح أوكرانيا، وفق ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا وجهت مذكرة دبلوماسية لواشنطن تدعوها فيها مع حلفائها إلى وقف التسليح غير المسؤول لأوكرانيا، معتبرة أن الأمر ينطوي على عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الإقليمي والدولي، دون ذكر تفاصيل عن ماهية هذه العواقب.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، قبل يومين، عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار، تشمل صواريخ ومروحيات وذخائر.

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