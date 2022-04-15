المشري يشيد بانسحاب منتخب بلاده من بطولة العالم للمبارزة رفضا لمواجهة منتخب الكيان الصهيوني

طرابلس 16 أبريل 2022 (وال) -أشاد رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري بانسحاب المنتخب الليبي للمبارزة، من الدور المتقدم بالبطولة العالمية المقامة في دبي، لرفضه مواجهة منتخب الكيان الصهيوني.

وقال المشري في تصريح “نشيد بانسحاب المنتخب الليبي للمبارزة من الدور المتقدم بالبطولة العالمية المقامة في دبي، وذلك لرفضه مواجهة منتخب الكيان الصهيوني، في خطوة تأتي في سياق مقاطعة هذا الكيان الغاصب، وعدم الاعتراف به في جميع الميادين السياسية والرياضية، وذلك مساندة للشعب الفلسطيني الشقيق في قضيته العادلة”.

وأضاف: “نشيد بالمشاركة المميزة للمنتخب الوطني بالأداء الذي قدمه اللاعبون وبلوغهم دورا متقدما من هذه البطولة”.

وختم تصريحه قائلا : “شكرا يا أبطال”.(وال طرابلس) س خ.

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