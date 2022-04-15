50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية بالأقصى المبارك رغم اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني .

القدس 15 ابريل2022 (وال) – أدى عشرات آلاف الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة ، ومن الضفة الغربية، والمدن الفلسطينية ،صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني التي رافقت صلاة فجر اليوم وامتدت حتى ساعات الصباح.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا إن حصيلة اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على الأقصى أكثر من 160 مصابا في صفوف المصلين، بعضهم وصفت إصابتهم بالخطيرة، ونحو 400 معتقل، وتخريب وتدمير في المسجد ومصلياته خاصة المصلى القبلي الذي اعتكف فيه نحو 2000 مصل.

ونقلت وكالة وفا عن دائرة الأوقاف الإسلامية، قولها إن خمسين ألفا أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب الأقصى المبارك.

وأفادت الوكالة بن قوات الاحتلال بعد انسحابها من المسجد الأقصى فرضت إجراءات مشددة في محيطه، وأغلقت كافة الشوارع والطرق والأحياء المتاخمة للبلدة القديمة من القدس.

وأضافت أن الآلاف من قوات الاحتلال انتشروا على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، فضلا عن التواجد على بوابات المسجد الأقصى الخارجية، كما شهدت الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسة لمدينة القدس المحتلة ازدحاما واختناقات كبيرة.

وأشارت وكالة وفا إلى ان آلاف الفلسطينيين، أدوا صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى، تلبيةً للدعوات بإقامة صلاة الفجر، والاعتكاف في الأقصى.

واعتلت قوات الاحتـلال الأسطح قرب باب السلسلة، وانتشرت بشكل مكثّف في محيط المسجد الأقصى.