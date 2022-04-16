تسارع كبير في أسعار الذهب الأسود

نيويورك 16 أبريل 2022 (وال) -أغلقت أسعار النفط، تعاملات أمس الخميس، على ارتفاع بنحو ( 2.7%) ،وجاء ذلك في ظل مخاوف من نقص إمدادات الخام إلى الأسواق جراء الوضع حول أوكرانيا.

وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة (2.59%) عند (106.95) دولار للبرميل، فيما انهت العقود الآجلة لخام “برنت” تداولات أمس على زيادة بنسبة (2.68%) إلى (111.70) دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.(وال نيويورك) س خ.

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