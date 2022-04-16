المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم يوقع اِتفاقية تعاون مع مركز البُحوث و الاستشارات و التدريب بجامعة طرابلس .

طرابلس 15 ابريل 2022 (وال)- وقّع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم اِتفاقية تعاون مع مركز البُحوث و الاستشارات و التدريب بجامعة طرابلس، بحضور وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”.

ووقّع الاتفاقية بمقر الوزارة بطرابلس،. مُدير عام المركز العام للتدريب و تطوير التعليم “علي محمد الوافي” و “علي أحمد قانون” بصفته مُدير عام مركز البُحوث و الاستشارات و التدريب بجامعة طرابلس.

ويأتي توقيع الاتفاقية دعما لتدريب الكوادر العلمية و الفنية وفرض معايير الجودة في المدارس وكافة المؤسسات التعليمية بما يُواكب التطوير العلمي في مجال التربية و التعليم.

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