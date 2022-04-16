ليبيا نيوز

المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم يوقع اِتفاقية تعاون مع مركز البُحوث و الاستشارات و التدريب بجامعة طرابلس .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 15 ابريل 2022 (وال)- وقّع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم اِتفاقية تعاون مع مركز البُحوث و الاستشارات و التدريب بجامعة طرابلس، بحضور وزير التربية والتعليم  “موسى  المقريف”.

ووقّع الاتفاقية بمقر الوزارة بطرابلس،. مُدير عام المركز العام للتدريب و تطوير التعليم  “علي محمد الوافي” و  “علي أحمد قانون” بصفته مُدير عام مركز البُحوث و الاستشارات و التدريب بجامعة طرابلس.

ويأتي توقيع الاتفاقية دعما  لتدريب الكوادر العلمية و الفنية وفرض معايير الجودة في المدارس وكافة المؤسسات التعليمية بما يُواكب التطوير العلمي في مجال التربية و التعليم. 

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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