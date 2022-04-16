وزارة الداخلية : اللواء " مازن " لا يملك أي حساب بموقع " فيسبوك " وعلى المواطنين عدم الانجرار وراء الصفحات المشبوهة.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
تفكيك عددا من المتفجرات والعبوات الناسفة في مواقع مختلفة من الكلية الجوية بمصراتة.
تم النشر منذُ 46 دقيقة
الزوارق الحربية الصهيونية تستهدف الصيادين في بحر خان يونس .
تم النشر منذُ ساعتين
في احتفالية بفوج كشاف سوق الجمعة القيادة العامة للكشافة تمنح القائد ( البخاري حودة ) وسام الصنوبر عرفانا بما قدمه للحركة الكشفية خلال توليه قيادتها لأكثر من ربع قرن .
تم النشر منذُ ساعتين
#عاجل أرتال عسكرية تتجه إلى العاصمة #طرابلس #بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا #af
تم النشر منذُ ساعتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك