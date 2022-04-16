البعثة الأممية والسفارة الأمريكية تدعوان للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا في ليبيا

طرابلس 15 أبريل 2022 (وال) – عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن ترحيبها بالإفراج عن عدد المسؤولين المحتجزين داعية السلطات الليبية للإفراج عن كل المحتجزين تعسفياً.

وقالت البعثة في بيان، الخميس، إنها ترحب بإطلاق سراح كل من، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، فيصل قرقاب، ورئيس الاتحاد العام للطلاب، محمد القبلاوي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، منصور عاطي، بعد احتجاز الثلاثة بشكل غير قانوني لفترات طويلة.

ودعت البعثة في بيانها إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، مشددة على ضرورة أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

ومن جانبه رحب القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا “يزلي أوردمان” ، أيضا بالإفراج عن المحتجزين الثلاثة الذين تم اعتقالهم بشكل (تعسفي) بحسب بيان نشرته السفارة على حسابها عبر تويتر.

وأشارت السفارة إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أن حقوق الإنسان مهمة في العلاقة الثنائية بين بلاده وليبيا.

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