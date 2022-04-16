رئيس الوزراء الأوكراني يستعد لزيارة واشنطن الأسبوع القادم

أكدت مصادر عدة استعداد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، وعدد من كبار المسؤولين الماليين الأوكراني لزيارة واشنطن الأسبوع القادم؛ من أجل حضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيضم بالإضافة إلى رئيس الوزراء كلٌّ من محافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو، ووزير المالية سيرهي مارشينكو اللذين سيلتقيان بشكل ثنائي مع مسؤولين ماليين من مجموعة الدول السبع وغيرها من الوفود المشاركة في الاجتماعات التي ستعقد في 21 أبريل الجاري، وستُناقش أوضاع أوكرانيا.

يُذكر أن اجتماع 21 أبريل سيكون أول اجتماع للمسؤولين الأوكرانيين بشكل شخصي مع مجموعة من المسؤولين الماليين من الاقتصادات المتقدمة منذ بداية الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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