المنفي يؤكد خلال لقائه عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق بالعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه بلديات البطنان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

بنغازي 15 ابريل 2022 م ( وال ) – أكد رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه بلديات البطنان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، بمكتبة بمدينة طبرق مساء الجمعة، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق صالح هاشم، لبحث «تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بلديات البطنان في عديد المجالات».

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد تناول اللقاء ايضا «المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية والخطوات التي اتخذها المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

…( وال ) ….