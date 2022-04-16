سوء الأحوال الجوية يتسبب في غرق ناقلة محروقات قبالة السواحل التونسية

غرقت قبالة السواحل التونسية السبت سفينة شحن تجارية تحمل 750 طنًا من الوقود بعد تعرضها لحادث بحري؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وإنقاذ طاقمها المكون من سبعة أفراد.

وكانت السفينة التي ترفع علم غينيا الاستوائية قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا، حيث دفعها سوء الأحوال الجوية إلى الطلب من السلطات التونسية السماح لها بدخول المياه الإقليمية للبلاد، وهو ما حصلت عليه، حيث سمح لها بالرسو على بعد سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس، لكن مياه البحر تسربت إلى غرفة المحركات وتتسبب في غرقها.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس إنه حتى الآن ليس هناك تسرب للوقود، في حين ذكرت السلطات التونسية إن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها، مشددة على أن الوضع حاليًا تحت السيطرة.

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