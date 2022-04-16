نائبة رئيس وزراء أوكرانيا تؤكد فتح 9 ممرات لإجلاء المدنيين

أكدت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشتوك عقد اتفاق مع روسيا يقضي بفتح 9 ممرات إنسانية في 16 أبريل لإجلاء المدنيين، وقالت إن الممرات الجديدة ستشمل الإجلاء بالسيارات الخاصة من مدينة ماريوبول المحاصرة، بالإضافة إلى تخصيص 5 ممرات لإجلاء المدنيين من منطقة لوجانسك التي تتعرض لقصف عنيف.

وأشارت فيريشتشتوك إلى إجلاء 2,864 مدنيًا من مناطق الصراع يوم 15 أبريل عبر 9 ممرات إنسانية، منهم 363 مدنيًا غادروا ماريوبول بوسائلهم الخاصة، و270 من منطقة لوجانسك، و2,131 مدنيًا من مناطق عدة في زابوريجيا.

من جهة أخرى، اتهم النائب العام الأوكراني القوات الروسية بإطلاق النار على بعض حافلات الإجلاء الروسية في بوروفا التابعة لخاركيف، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 27 آخرين.

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