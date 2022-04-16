روسيا تطرد دبلوماسيين أوروبيين من أراضيها

أعلنت موسكو في 15 أبريل عن طرد 18 موظفًا من بعثة الاتحاد الأوروبي لديها، وقالت إنهم أشخاص غير مرغوب بهم.

وأشارت الخارجية الروسية، في بيان لها، إلى أنها استدعت رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في روسيا، ماركوس إيدير، للتنديد بطرد الدبلوماسيين الروس بزعم انخراطهم في أعمال تتنافى مع وضعهم الدبلوماسي، وأبلغته بقرارها الرد بالمثل.

من جانبه، ندد التكتل بالقرار الروسي ووصفه بغير المبرر، وعبر في بيان صادر عن الخدمة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي عن استنكاره للقرار الروسي الذي لا أساس له غير كونه خطوة انتقامية.

وأشار البيان إلى أن المسار الذي اختارته روسيا للمضي قدمًا من شأنه أن يعمق عزلتها الدولية.

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