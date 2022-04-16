كلية التقنية الطبية بجامعة طبــــــــرق تنظم ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للمختبرات الطبية.

طبرق 16 ابريل 2022 م ( وال ) – تحت شعار المختبرات الطبية عين الطبيب نظمت كلية التقنية الطبية بجامعة طبــــــــرق بالتعاون مع المختبر الطبي المرجعي طبــــــــرق ومصرف الدم المركزي طبــــــــرق مساء أ مس السبت ندوة توعية تزامنًا مع اليوم العالمي للمختبرات الطبية والذي يصادف الخامس عشر من أبريل من كل عام.

وتخللت الندوة التي حضرها لفيف من الاختصاصين والأكاديميين والمتهمين بطب المختبرات العديد من المشاركات العلمية التي عرفت بقسم المختبرات الطبية ودورة في تشخيص الأمراض والعلاج والبحث وتطوير الجودة وضمانها.

ومن ضمن فعالية الندوة التوعوية تم أخذ عينات من الحضور لغرض عمل تحاليل معملية روتينية والاطمئنان على صحتهم ولتوعية الحضور بأهمية عمل التحاليل المخبرية الروتينية بشكل دوري .

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