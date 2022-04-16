الرئيس التونسي يطلع على وضع القضاء ويتسلم القوائم المالية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 أبريل الجاري أثناء استقباله وزيرة العدل ليلى جفال، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي واقع القضاء والوضع الاقتصادي.

ودعا إلى أن كون القضاء مستقلاً وناجزًا، وطالب بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

كما اطلع من الوزيرة على وضع القضاء وسير عمله، في ضوء مستجدات المشهد السياسي.

من جهة أخرى، تسلم الرئيس التونسي من محافظ البنك منه القوائم المالية لسنة 2021 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات، وتطرق إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في تونس.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس، حتى لا يزداد الفقراء فقرًا وحتى لا ينتفع بالدعم إلا من يستحقه.

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