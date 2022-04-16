طرابلس 16 ابريل 2022 ( وال ) – الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 16/ 04 / 2022 وخلال اليومين القادمين

سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال غرب ليبيا و غدامس والحمادة مصحوبة بزوابع رعدية احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة .

بينما تبقى الأجواء متقلبة على المناطق الشرقية مع رياح نشطة تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية أحياناً و إرتفاع في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب.

و يتحسن الطقس من مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي نتيجة لتأثير الكتلة الهوائية الباردة برياح شمالية غربية ويشمل يوم الغد مناطق الجنوب الشرقي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

( وال )