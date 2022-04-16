عودة ثلاثة رواد صينيين بعد أطول مهمة مأهولة في الفضاء

بكين 16 أبريل 2022 ( وال ) عاد إلى الأرض ثلاثة رواد فضاء صينيين اليوم ضمن بعثة “شنتشو-13” بعد ستة أشهر أمضوها في محطة الفضاء الصينية، وهي أطول مهمة مأهولة لبكين حتى الآن.

وذكرت الانباء أن المركبة هبطت في صحراء منغوليا الداخلية شمال الصين وسط سحابة من الغبار وهرعت الأطقم الأرضية التي بقيت بعيدة من موقع الهبوط، بمروحيات للوصول إليها.

ويضم الطاقم الجديد رجلين هما تشاي تشيغانغ (55 عاما) أول صيني قام بعملية خروج إلى الفضاء في 2008 ويه غوانغفو (41 عاما) الذي يشارك للمرة الأولى في رحلة فضائية، ووانغ يابينغ (41 عاما) التي أصبحت أول صينية تقوم بعملية خروج إلى الفضاء في نوفمبر.

ومع تمضية الطاقم 183 يوما في الفضاء؛ حطم الرقم القياسي الوطني السابق لأطول إقامة في الفضاء الذي كان ب 92 يوما وسُجّل عام 2021 خلال المهمة المأهولة السابقة “شنتشو-12”.

وقال جوناثان مكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد-سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة “: هدف شنتشو-13 لم يكن في حد ذاته تسجيل رقم قياسي بل تطوير القدرات اللازمة لإقامة دائمة في المحطة”، وهو الهدف النهائي للصين.

وهذه المهمة هي الخامسة من أصل 11 مهمة مأهولة وغير مأهولة مقررة لبناء محطة الفضاء الصينية التي من المفترض أن تكتمل بحلول نهاية 2022.

ومحطة “تيانغونغ” (القصر السماوي) ستكون مماثلة في الحجم لمحطة مير السوفياتية السابقة (1986-2001). وحدد عمرها بعشر سنوات على الأقل.

( وال )