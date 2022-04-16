الحكومة الباكستانية الجديدة تؤكد استمرارها في دعم الوقود

أكدت الحكومة الباكستانية الجديدة في 15 أبريل استمرارها في سياسة دعم الوقود في الوقت الراهن، رغم ما يشكله ذلك من ضغط على المالية العامة، وقالت إن قرار زيادة الأسعار بعد أيام فقط من توليها السلطة، سيعرضها لرد فعل غير محسوب.

وأشار كبير موظفي وزارة المالية إلى أن هذا الإجراء سيشكل ضغطًا على المالية العامة، بصورة لا يمكن استمرارها، ويعرض للخطر برنامج الإنقاذ الحالي من صندوق النقد الدولي، وقدّر تكلفته بنحو مليارين ومائة مليون دولار.

يذكر أن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي أطيح به في اقتراع على الثقة، قد أعلن عن خفض أسعار الوقود والكهرباء في فبراير الماضي، رغم ارتفاع الأسعار العالمية، في محاولة منه لاستعادة الدعم الشعبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا