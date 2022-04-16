البرهان يؤكد استعداده لتهيئة أجواء حوار وطني في السودان

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده لتقديم ما يمكن من أجل تهيئة المناخ لحوار وطني، في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وقال إن تدهور الوضع الاقتصادي والأمني يستلزم من الجميع تقديم تنازلات، بحسب تعبيره.

وأشار البرهان، في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني، إلى أنه التقى النائب العام ورئيس السلطة القضائية لمناقشة الإسراع في الإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم زعماء سياسيون مدنيون بارزون، كما أكد مناقشتهم إمكانية تقليص حالة الطوارئ المفروضة.

ورغم نفي البرهان في تصريحات سابقة وجود معتقلين سياسيين؛ فإن الخطوات التي أعلن عنها تمثّل مطالب المجتمع الدولي كتدابير لبناء الثقة، وسط أنباء عن اتفاق قيد الدراسة، قدمته أحزاب متحالفة مع الجيش، لتشكيل حكومة جديدة.

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