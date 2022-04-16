واشنطن تؤكد دعمها لتايوان.. وتحذر بكين

قام أعضاء من الكونغرس الأميركي بزيارة إلى تايوان، أكدوا خلالها نية واشنطن عدم التخلي عن تايوان، ووقوف واشنطن إلى جانبهم في وجه بكين.

وحذر السناتور ليندسي غراهام، بكين من أنها ستدفع ثمن دعمها لروسيا في حربها على أوكرانيا، وقال خلال لقائه الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون، إن بلاده تقف بجانب تايوان وأشار إلى أن التخلي عنها سيعني التخلي عن الديمقراطية والحرية، محذرًا الصين من دفع ثمن أكبر لما تفعله في العالم.

وفي رد على سؤال عن إمكانية إرسال قوات للدفاع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني؛ أجاب غراهام أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن التدريبات العسكرية التي تجري في بحر تايوان هي إجراء مضاد ردًا على زيارة الوفد الأميركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا