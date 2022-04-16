الشرطة السويدية تفرق مظاهرة لليمين المتطرف في أوريبرو

شهدت مدينة أوريبرو وسط السويد، الجمعة، أعمال شغب عنيفة، هاجم فيها محتجون الشرطة قبل مظاهرة مزمعة دعا إليها راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف.

وقالت الشرطة، في بيان على موقعها الرسمي، إن المحتجين أضرموا النار في 4 سيارات شرطة، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 4 من أفرادها عندما رشقهم المتظاهرون بالحجارة.

وأكدت الشرطة قيام مجموعات كبيرة من المتظاهرين بمهاجمة أسيجة الشرطة التي تمكنت في وقت لاحق من تفريق المظاهرة لتهدئة الوضع.

يذكر أن شرطة المدينة أعلنت في وقت متأخر أن معظم المتظاهرين المناوئين غادروا المنطقة.

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