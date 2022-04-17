فلسطين تطالب بالضغط على قوات الاحتلال الصهيوني لسحب قواتها من الأقصى .

رام الله 16 ابريل 2022 ( وال )- طالبت فلسطين بالضغط على قوات الاحتلال الصهيوني لسحب قواتها من المسجد الأقصى ، ورفع قيودها التي تحول دون وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إلى أماكن عبادتهم .

جاء ذلك خلال اتصالات ورسائل لمسؤولين دوليين وأمميين، أجراها امس المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة ” رياض منصور ” بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وشدد ” منصور ” على ضرورة إطلاق سراح من اعتقلتهم هذه القوات من المصلين والصحفيين والأطفال والشيوخ والنساء بشكل فوري”.

كما طالب ببذل كافة الجهود “لوقف العدوان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين في كل مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف تصعيدها العسكري”.

وأكد أن التنديد الدولي بجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيها ضد الفلسطينيين، يجب أن تتبعه جهود دولية حاسمة لوقف هذه الجرائم، والمحاسبة عليها، وتحقيق العدالة للضحايا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية”.

ودعا، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى “العمل بشكل عاجل ومسؤول لنزع فتيل هذا الوضع الخطير للغاية وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين”.

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