رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدا من قبيلة القطعان.

طبرق 16 أبريل 2022م (وال) ـ ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، مع وفد من قبيلة القطعان آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة.

وأشاد ا”المنفي” خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة طبرق على الدور الذي تلعبه قبيلة القطعان في المنطقة الشرقية لتحقيق السلم الاجتماعي، مؤكداً استمرار المجلس الرئاسي العمل على توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم على كامل التراب الليبي.

من جهته أكد وفد قبيلة القطعان دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده الرئيس ويهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان لتنعم بالتنمية والازدهار، وشددوا على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.