مركز طب الطوارئ والدعم يتفقد الصعوبات والمشاكل التي يواجهها عددا من الجرحى بالساحة الألمانية.

طرابلس 16 ابريل 2022م ( وال ) – قام مشرف عام الساحة الألمانية التابع لمركز طب الطوارئ والدعم ” ناصر ضو ” بزيارة تفقدية للجرحى الموجدين بالمدن الألمانية للوقف على أهم المشاكل والتحديات التي تواجههم.

كما تابع خلال زيارته الصعوبات المتعلقة بعدم توفير التغطية المالية التي تسببت في تأخر العمليات الجراحية وتأخر عملية تركيب الأطراف الصناعية لهم. إضافة إلى عدم صرف المنحة المقررة للسكن والإعاشة لأكثر من أربعة أشهر مما ترتب عليه تهديد الجرحى بالطرد.

ونقل المكتب الإعلامي ملركز طب الطوارئ والدعم عن المشرف العام للساحة الألمانية ” ناصر ضو ” قوله ” إن الهدف من الزيارة هو متابعة شؤون الجرحى والوقوف على احتياجاتهم وتدليل الصعاب التي تواجههم وتقريب وجهات النظر بين الجرحى والمركز وتلبية احتياجاتهم” .

ومن ضمن الزيارات التي قام بها مشرف عام الساحة هي زيارة الطفلة ” اثير الصقير ” لمتابعة حالتها الصحية والتقدم التي احرزته في العلاج، علما بان الطفلة ” اثير ” تعرض منزلهم لسقوط قذيفة تسببت لها بشلل رباعي والتي تتلقى العلاج بمستشفى ” نيرفيش ” بمدينة ” دوسلدورف ” الألمانية .

وأوضح ” ضو ” خلال لقائه عددا من الجرحى الصعوبات والتحديات التي تواجه مركز طب الطوارئ والدعم في توفير التغطية المالية لاستمرار علاجهم بالساحة الألمانية التي هي خارج إرادة المركز.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استمرارا مركز طب الطوارئ والدعم المتواصل للقيام بدوره في تدليل الصعوبات وتقديم الدعم لأبنائه الجرحى بجميع الساحات العلاجية وبالأخص الساحة الألمانية.

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